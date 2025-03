Wout van Aert, a RTVE: "No quiero competir por grandes vueltas, me siento más cómodo en las clásicas"

Suena 'el Boss' entre el mar de olivos de Úbeda. Es el lugar escogido por Wout van Aert (Visma Lease a Bike) para comenzar su temporada rutera en 2025. Antes se ha movido como pez en el agua un año más por el barro, "su hábitat natural" y su sueño desde pequeño, como confiesa en esta entrevista para el nuevo programa de RTVE, TDPedales.

El ciclismo le sigue sacando una sonrisa al bueno de Wout, le divierte y hace que nunca se aburra. "Primero es el ciclocrós, luego las clásicas, después vienen las grandes vueltas y de nuevo el ciclocrós, es divertido", confiesa un Van Aert más reposado y que poco a poco se va convirtiendo en uno de los veteranos del pelotón.

Ha cambiado su camino hacia la ruta centrándose menos en el ciclocrós aunque lograse un segundo puesto en el pasado Mundial de Lievin solo por detrás de su eterno rival, Mathieu Van der Poel.

También ha variado su preparación para las grandes clásicas de primavera, sus primeros objetivos del año como buen "pedrusquero" que es el belga. En esta ocasión su inicio de temporada ha llegado en suelo español, compitiendo en la Clásica Jaén Paraíso Interior y siguiendo con su periplo por la península ibérica estando presente en la Vuelta al Algarve.

Alma de clasicómano

Pese a haberse batido el cobre con los mejores en las grandes cimas del Tour de Francia y ser uno de los mejores contrarrelojistas del planeta, Van Aert no piensa en las vueltas de tres semanas.

"Creo que podría pelear si me lo propongo, pero no es solo una cuestión de perder algunos kilos, estamos hablando de unos diez kilos, y eso además de ser complicado me restaría explosividad", explica el ciclista de Visma.

Más allá de lo factible, o no, que sea el reto, en la mente de Wout pesa mucho más las ganas de llevarlo a cabo.

"Lo más importantes es que no quiero hacer este cambio, me gusta mucho correr para ganar", sentencia Van Aert al respecto, despejando cualquier tipo de dudas sobre una cuestión que en los últimos tiempos ha estado muy de moda en los mentideros ciclistas.

"Para mí correr como un cazador de etapas o un ciclista de clásicas es mucho más interesante", afirma el belga.