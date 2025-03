Marta Pérez, la atleta más regular: "Me iré del 1.500 cuando el 1.500 me eche. Me encanta la prueba"

La federación española anunció este martes la selección para el Europeo de pista cubierta de la próxima semana. Y una de las grandes novedades era paradójicamente una ausencia, la de Marta Pérez, la atleta que llevaba 15 grandes campeonatos consecutivos representando a España, más que nadie en los últimos años.

El motivo: una lesión derivada de la dura caída que sufrió en diciembre precisamente en otra competición internacional, el Europeo de cross en Antalya (Turquía). "Han pasado dos meses y acabo de empezar a correr de nuevo sin dolor", explica la atleta en una entrevista con RTVE.es en la que la mediofondista soriana, cerca de cumplir 32 años, repasa su trayectoria… después de repasar ella con atención la recién publicada lista de convocados para el campeonato que tendrá lugar en Apeeldoorn del 6 a 9 de marzo.

La capitana de las 19 mujeres y los 17 hombres que competirán con el equipo español en Países Bajos será precisamente la máxima rival de Marta Pérez estos años, Esther Guerrero. "Yo tengo una relación muy bonita con Esther. Somos muy buenas compañeras dentro y fuera de la pista porque nuestra relación ya va más allá del momento en el que competimos, que casi es cuando menos hablamos", dice Pérez dos días después de haber visto a la gerundense proclamarse una vez más campeona nacional. "Fue muy buena en el ocho (los 800 metros) y es muy buena en el 1.500", dice sobre las dos grandes pruebas del mediofondo que ha dominado Guerrero desde hace más de una década.

Marta Pérez –cuatro veces campeona de España absoluta al aire libre, tres en pista cubierta y una en ruta– le ha ganado algunas veces y se emociona al volver a ver el duelo que protagonizaron en Ourense en 2022, cuando la de Banyoles (Bañolas) se rompió en la recta final. "Es una deportista súper trabajadora y admiro mucho su capacidad de mantener la motivación durante mucho tiempo. Creo que me ha hecho mejor deportista enfrentarme a ella, igual que creo que a ella o a Águeda Marqués les hará mejores deportistas tener a una rival como yo porque al final la competencia hace que quieras mejorar".

Está claro que Guerrero (35 años) es un ejemplo de constancia y que es un referente para Pérez, quien despuntó en la élite relativamente tarde, con 23 años , tras acabar su carrera universitaria. "Siempre he dicho que cuando llegas a la élite es muy importante poder mantenerte, porque al final en el tipo de deporte que nosotros hacemos es lo que te permite ser profesional. Y siempre había estado muy orgullosa de eso, de conseguir estar ahí año tras año, y la clave era no lesionarme, era trabajar mucho", apunta la discípula de Antonio Serrano tras destacar también la labor de su entorno.

Un estilo de vida

Preguntada por si en este nuevo ciclo olímpico en el que otros mediofondistas están pasándose a pruebas más largas ella va a seguir ese camino, la corredor atleta del club Adidas responde: "Siempre digo que me iré del 1.500 cuando el 1.500 me eche. Me encanta la prueba. Yo he sido capaz en los últimos años de mejorar mucho mi final, la última vuelta, por cambiar la forma de trabajar, por ser más fuerte".

En esa preparación, ella tiene una ventaja. Pero "la Marta", como la llaman sus amigos de Soria de donde salió para estudiar Medicina en Madrid, no cree que su formación sea un plus tan importante: "Yo conozco el cuerpo humano por lo que he estudiado, pero los deportistas llegamos a conocer nuestro cuerpo de manera que los médicos no lo hacen. Pero no es solo el tener el conocimiento, sino también cuidarte en el día a día. Yo soy una persona que descanso mucho, duermo muy bien, y no me genera un estrés excesivo el entrenamiento o la competición. Soy una persona que disfruta mucho de este estilo de vida. Entonces soy capaz de priorizarlo por encima de muchas otras cosas sin que suponga un problema".

Antes de volver a casa, Pérez pide más inversiones para su provincia natal --la despoblada tierra de Fermín Cacho o Abel Antón--, se acuerda de una mujer pionera en el atletismo como Carmen Valero y vuelve a hablar de las experiencias intensas compartidas con sus compañeros de profesión. De una especie de comunión en torno a un chocolate caliente entre unas personas eufóricas por sus éxitos y otras completamente decepcionadas. "Entender esa energía es muy complicado", concluye.