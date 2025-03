El PSV da la sorpresa en la prórroga frente a la Juventus y el PSG golea de nuevo al Brest

La Juventus no consigue el pase a octavos tras perder frente al PSV (3-1) en un partido que terminó alargándose hasta el minuto 120 tras pasar por la prórroga, donde los de Peter Bosz consiguieron rematar el partido y eliminar al conjunto italiano.

Durante la primera parte, la Juventus consiguió ir de menos a más al contrario que el PSV, que arrancó con mucha fuerza el inicio del encuentro. El portugués, Renato Veiga, tuvo que pedir el cambio en el minuto 10 de partido. La Juventus reclamó un penalti a Conceição tras un golpe de Mauro Junior en el tobillo. La más clara del primer tiempo llegó a pase de Locatelli, y fue Cambiaso quien puso a prueba los buenos reflejos de Benítez, portero del PSV.

En el segundo tiempo, el partido cambió las tornas y el pase a los octavos se ponía cada vez más emocionante. Un gol de Perisic en el 55 empataba la eliminatoria tras un pase filtrado de Noah Lang para el jugador que terminó dentro de la portería de Di Gregorio. En este momento, el PSV igualaba la eliminatoria. En el 63, el gol anulado a Timothy Weah mantenía la igualdad en la eliminatoria, aunque el estadounidense no tardo mucho en hacer realidad el primero de los italianos. Dos minutos después, logró empatar el partido tras una volea desde fuera del área para batir a Benítez y adelantarse en la general de la eliminatoria.

En la segunda mitad, la Juve volvió a pedir penalti tras una zancadilla en el área de Flamingo a Conceição, pero el árbitro pidió al luso que se levantara del suelo. En el 73, Saibari calentaba la eliminatoria tras hacer el segundo para los neerlandeses después de una mala reacción de la Juventus. Perisic, el autor del primer gol, colocó un pase filtrado al que no llegó Luuk de Jong, pero que si lo hizo Saibari, que terminó llevando el balón al fondo de la portería. El gol fue revisado por el VAR por una posible mano del marroquí, pero finalmente terminó subiendo al marcador.

El encuentro entre ambos equipos fue el único de la noche en conocer la prórroga. Iniciada la primera parte, el PSV pedía roja directa para Savona, el colegiado salvó a la Juve de quedarse con 10 en el campo debido a que la falta se produjo por encima del tobillo, salvándose de la tragedia por muy poco. Un minuto después, llegaba el gol que daría el pase a octavos a los neerlandeses tras un centro de Veerman al segundo palo que consigue bajar al corazón del área Bakayoko. El belga metió un pase de muerte para que Flamingo solo tuviera que llevar la pelota al fondo de la red para poner la eliminatoria de su parte y conseguir eliminar a la Juventus.

Después de la ida en casa, que se saldó con la victoria de los italianos (2-1), el partido de vuelta terminó con un Motta tocado y hundido tras una eliminación durísima en la máxima competición europea.

El PSG Golea ante un Brest ausente

El PSG consigue su pase a octavos de la Champions League después de golear en El Parque de los Príncipes 7-0 al Brest. A los de Luis Enrique no les bastaron los tres goles de la ida que, en el partido de vuelta sentenciaron con una diferencia abismal de goles.

Tras haberlo intentado en los primeros minutos de partido el primer tanto del equipo de "Lucho" lo trasformó Barcola en el minuto 19' tras un regate en el área que definió para llevarlo al palo corto con la zurda. El PSG aprovechó espacios en una jugada que terminó en el segundo de los parisinos tras el remate de Kvaratskhelia en el área, donde terminó poniendo el balón en el segundo palo.

En la segunda parte, el Brest tuvo una ocasión clara de Lees-Melou que terminó impactando en la madera. Minutos más tarde, el PSG volvía a marcar, esta vez fue Vitinha desde el borde del área, igualando el marcador de la ida en el 59'. Aunque el partido parecía más que sentenciado a esas alturas, en la primera ocasión que tuvo, Doué no dudó en convertir el cuarto del PSG.

Las ocasiones de los parisinos no paraban de llegar ante un Brest que poco a poco perdía la poca fuerza que les quedaba, un error de Achraf, daba el quinto al conjunto de Luis Enrique, obra de Nuno Mendes en el 68' que no desaprovechó el regalo de su rival. En ocho minutos, esta vez Goncalo Ramos en el 75' marcaba el sexto de la noche en un remate en el que apenas tuvo que girar el tobillo para ajustar el balón al palo más lejano. Y cuando perecía que llegaba el primero del Brest en el 78', el tanto de Luck Zogbé resultó estar en fuera de juego. El encargado de poner la guinda al pastel fue Mayulu tras un remate que no fue del todo limpio pero que, aun así, el portero del Brest apenas pudo rozar para despejar y que finalmente acabó dentro.

Para el PSG ha sido una de las noches más placida en Europa, el Brest, que no puede decir lo mismo, también contó con varias ocasiones claras durante el encuentro. Aunque tenían la misma misión que el Sporting Portugal, los franceses no pudieron conseguirlo después del arsenal de goles de sus compatriotas. Los de Luis Enrique siguen con su gran racha de buenos resultados. En total cuentan con siete triunfos consecutivos y no conocen la derrota desde el 26 de noviembre, cuando cayeron ante el Bayern de Munich.