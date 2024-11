Las consecuencias de la DANA en el fútbol valenciano

"El fútbol es la cosa más importante de las menos importantes", citaba Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido que enfrentaba al Real Madrid y al AC Milan. Es cierto. Ante esta tragedia, el fútbol pasa a un segundo plano. Lo primordial en estos momentos es seguir poniendo todos los medios y esfuerzos en buscar a los desaparecidos y en devolver cuanto antes la "normalidad" a aquellas personas que lo han perdido todo, incluso a sus seres queridos. Ahora mismo, el deporte es una herramienta para que las personas, en especial los más pequeños, puedan evadirse de la durísima realidad. Por eso, desde la Comunidad Valenciana y otros puntos de España, los clubes afectados están poniendo todo su empeño en volver a levantar los muros de sus estadios.

El campo del Alfafar es tan solo un ejemplo de las 105 instalaciones dañadas en las que, antes de la DANA, decenas de clubes de fútbol entrenaban y competían cada semana. Esto significa que alrededor de 18.000 licencias federativas (entrenadores, jugadores, etc.) se han quedado sin espacios para poder practicar su deporte favorito.

Este lunes, los representantes de once de los clubes valencianos más afectados por la terrible catástrofe fueron invitados a la entrega de premios de la Real Federación Española de Fútbol. Durante el evento, recibieron un sentido homenaje y pudieron tener la oportunidad de reclamar la ayuda necesaria al Secretario General. "La DANA se ha cebado con nosotros y nuestro campo se tiene que hacer desde cero", decía Álvaro Ortí, entrenador del Paiporta. Hay 15 campos que, como el suyo, están totalmente destrozados. Su reconstrucción es la principal preocupación de presidentes y técnicos, como Santi Expósito, del Massanassa: “lo que pedimos son terrenos de juego, es la mayor ayuda que nos pueden dar. Lo más urgente es un campo de futbol en cada pueblo".

“Los que más lo necesitan son los pequeños. Que un niño practique deporte y se distraiga de lo que sucede es muy importante. Creo que piden más entrenar los afectados que los no afectados. Mucha gente se piensa que los afectados quieren estar aislados porque están mal. No, lo que quieren es distraerse y evadirse de la realidad” , subrayaba Santi Expósito. Además de los niños, que "lo piden", para Álvaro Ortí son también "las familias" las que necesitan la vuelta del deporte.

La jornada que nunca se debió jugar

Todos los representantes de los clubes coincidieron en que la jornada de liga posterior a la catástrofe no se debió jugar. "Debería haber sido como un luto. No por el fútbol, por la situación. El que no está ahí dentro no se imagina la magnitud”, aseguraba el entrenador del fútbol base del Catarroja. Santi Expósito, el técnico del Massanassa, quiso agradecer a "todos los entrenadores y jugadores" del fútbol profesional que se pronunciaron en contra de disputar aquella fecha de liga.

“Debería haber sido como un luto. No por el fútbol, por la situación. El que no está ahí dentro no se imagina la magnitud“

El primer paso para la vuelta a la normalidad del fútbol en Valencia tendrá lugar este martes, en la sede de la Federación Española de Fútbol. Allí, el Comité de Crisis celebrará su primera reunión para encontrar la manera de rescatar al fútbol regional (no profesional) de aquellas zonas afectadas por la DANA. Se reunirán LaLiga, la RFEF, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), la Federación de Castilla La Mancha de Fútbol y la Federación Valenciana de Fútbol.