Tras debutar con una victoria ante Suecia, la seleccionadora Montse Tomé ha mostrado otra cara en la rueda de prensa previa al partido frente a Suiza de este martes. Un partido de la Liga de Naciones femenina en el que España tratará de vencer y así consolidar su primer puesto del grupo A4.

Tomé ha reconocido que la llamada del secretario de Estado para el Deporte, Víctor Francos, le ha dado tranquilidad: "Es una llamada que agradezco. Fue al dia siguiente del dia en que nos reunimos. En ningun momento dudé. Habia tenido poco tiempo para preparar con mi staff, pero me sentia con confianza, fuerte, preparada por todo lo que habia vivido estos cinco años con estas jugadoras. Nadie esperaba una situación así, ha sido excepcional, hemos tenido que adaptarnos. En momentos asi tambien se agradece esa confianza".

La ovetense, por tanto, ha obtenido un doble respaldo con la llamada del presidente del CSD y la victoria del pasado viernes contra Suecia.

"Durante los primeros días de la concentración sí que notábamos una sensación rara, de algo que se tenía que solucionar. Hemos logrado hablar y ser sinceras y dar un paso hacia delante. Siempre diré que contamos con un grupo de jugadoras que son profesionales al cien por cien. Después de la victoria contra Suecia las he visto con alegría y con ganas", ha reconocido la seleccionadora.

Ese cambio de actitud se ha notado también en la rueda de prensa, en su tono frente a los medios. Tomé ha admitido haber obtenido algo de ayuda extra: "La ayuda que recibo de las personas de comunicación de la RFEF, también el psicólogo Emilio, me ayudan. Pero me gusta ser sincera, me gusta ser decir lo que siento y lo que pienso. Si la persona que está delante lo entiende de otra manera no puedo controlarlo".

"Quizá en mi primera rueda de prensa no logré transmitir lo que sentía. Lo que pasó nos hacía sufrir, pero una vez hemos podido realizar todas esas cosas que ellas pedían y que se centraran en el fútbol fue cuando nos cambió la cara. Entiendo que son los resultados los que mandan y es parte de la profesión", ha añadido.