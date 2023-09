La seleccionadora de España de fútbol, Montse Tomé, ha hablado para TVE en la previa del España - Suiza de la Women's Nations League. La asturiana ha reconocido que la semana previa "no ha sido la más normal", por lo que ha rodeado la convocatoria.

"Quizá no era capaz de transmitirlo, pero yo me sentía fuerte y con confianza. No me gustaba el ambiente que había, necesitábamos todos ver que podíamos entrenar, que podíamos jugar y eso ha hecho poder poner pie a tierra y despegar", ha reconocido.