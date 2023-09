La seleccionadora absoluta femenina, Montse Tomé, ha lamentado "un fallo de comunicación" tras la convocatoria de las jugadoras contra la voluntad de la mayoría.

Tomé ha dado una rueda de prensa este viernes en la víspera de su primer partido al frente del equipo, que jugará ante Suecia en la Nations League femenina, que será también el primer encuentro de la selección tras proclamarse campeona del mundo hace un mes.

La concentración de la selección se ha desarrollado en el marco de una grave crisis en el fútbol español por el conflicto entre la mayoría de las jugadoras internacionales y la Real Federación Española (RFEF) que se recrudeció tras el caso Rubiales.

Tras la dimisión del presidente, investigado por agresión sexual a Jenni Hermoso, y la destitución del seleccionador Jorge Vilda, las jugadoras pidieron el pasado viernes cambios más profundos para volver al combinado. Ese día, la convocatoria de Tomé fue pospuesta al lunes.

Sin que la RFEF atendiera sus demandas, el lunes Tomé anunció su convocatoria incluyendo finalmente a muchas de las jugadoras que secundaron ese plante. En su rueda de prensa del lunes, la seleccionadora dijo que había hablado con las jugadoras y negó que ninguna le pidiera no ser convocada.

"Siento que quizá haya habido un fallo de la comunicación. Mi cuerpo técnico siempre ha querido proteger a las jugadoras, ayudarlas, estar con Jenni (Hermoso) que es la que lo ha pasado realmente mal y luego sus compañeras. Yo tengo que ser profesional y elegimos a las (jugadoras) que eran las mejores para estos partidos", ha dicho Tomé.

Comparecencia por separado

"A mí me preguntaron si había hablado con las jugadoras y dije que sí, porque sí había hablado con algunas jugadoras. Nadie me preguntó si había hablado con todas. No voy a decir con quiénes ni qué, porque forma parte del secreto personal y profesional", ha añadido la seleccionadora, que ha comparecido ante los medios antes de que lo hicieran dos de las líderes del vestuario, Irene Paredes y Alexia Putellas, en vez de hacerlo de forma conjunta con las futbolistas como es protocolario.

La exayudante de Vilda ha insistido en que la polémica suscitada en torno a la selección es "algo que se escapa de lo deportivo" y de su responsabilidad "profesional".

01.19 min Montse Tomé, una seleccionadora cuyo futuro está en el aire

Las jugadoras "no están pasando por un buen momento y para nosotros tampoco es nuestro mejor inicio", ha continuado Tomé. "En cuanto a lo deportivo, ayer hemos podido entrenar. Las jugadoras son profesionales y han entrenado bien. Todos y todas somos profesionales", ha añadido.

La técnica asturiana también ha negado que se sienta cuestionada por las futbolistas. "Me siento jugadora y sobre todo me siento persona. Lo de que no nos quieren, no lo siento así y no lo he oído de ellas", ha dicho antes de pedir a los periodistas que contrasten sus noticias.