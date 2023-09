Alexia Putellas: "Nunca hemos pedido quitar o poner a un entrenador, no es nuestro trabajo"

Alexia Putellas e Irene Paredes, jugadoras y pilares imprescindibles de la Selección Española, han salido a la rueda de prensa previa al choque de la Nations League ante Suecia. La Balón de Oro la temporada pasada ha tomado la palabra en primer lugar por lo sucedido durante las últimas semanas. "Nosotras veníamos reclamando que nos escucharan durante bastante tiempo porque estábamos detectando durante muchas décadas una discriminación sistemática con el fútbol femenino", señalaba.

"Hemos peleado muchísimo para ser escuchadas, eso conlleva un desgaste que nosotras no queremos tener, porque lo que nos preocupa es dentro del campo, es ganar, que la gente se emocione y celebre laas victorias con nosotras".

A la pregunta sobre quitar o poner entrenadores o dirigentes, ha sido clara. " Nunca hemos pedido destituciónes, ni poner y quitar un entrenador , a modo de capitanas hemos traslado inquietudes y conceptos donde el vestuario no terminaba de sentirse cómodo. Nuestro trabajo no es ese".

Asimismo, se ha mostrado esperanzada por la reunión CSD-RFEF con las jugadoras. "Hay un reunión hasta las 5 de la mañana, llevamos una semana durmiendo 4 horas, queremos ser futbolistas, pero no ha sido posible serlo con todo lo que está ocurriendo. La reunión con el CSD-RFEF entedíamos que no eramos seleccionables , pero FIFA nos ha dado la razón por los tiempos y creo que esa reunión es un punto que va a ser que haya un antes y un después, confío en que los acuerdos harán que nuestro deporte y el femenino y la sociedad, será mucho mejor.

Además, la futbolista blaugrana se ha referido a la cita mundialista que ganaron hace un mes y los hechos acontecidos con Jenni Hermoso. "Ayer hace un mes del Mundial que ganamos, sucedieron unos hechos inadmisibles, con la gota que colmó el vaso y la posterior asamblea . Ahí dijimos que esto no podía suceder, en esa situación que había vivido Jenni y queríamos decir tolerancia cero, para no marcar precedentes por si esto vuelve a suceder en el mundo", relataba.

Otra de las capitanas, Irene Paredes, ha apoyado a su compañera en todo lo que explicaba anteriormente. "Alexia ha explicado todo muy bien, nosotras no queríamos venir aquí, no era el momento y hemos sido obligadas a venir . No estamos precisamente agusto por toda la situación que llevamos desde hace un mes, pero nos quedamos para que los acuerdos vayan hacia adelante", comentaba.

"Nos hemos quedado para que se den cambios"

"La reunión CSD-RFEF y jugadoras fue constructiva, se llegaron a acuerdos que son importantes para avanzar, se han comprometido a ello y somos conscientes de que a pesar de que se tarde tiempo, se están produciendo los cambios". "En el segundo éramos 39 personas y prácticamente todas pensamos lo mismo, Athenea y Salma se han expresado libremente y ha habido dos bajas como Mapi y Guijarro ya que no son las maneras de volver par ellas. Nos hemos quedado para que se den cambios.

"Estamos cansadas, llevamos varias semanas durmiendo muy poquito, entrenando e intentando dar nuestro mejor nivel. Queremos jugar a fútbol en unas condiciones dignas, que se nos respete y así ha sido imposible. Por eso es por lo que estamos intentando y demandando cambiar cosas."

"No queremos estar pendientes de si el sistema funciona o no, sin apoyos porque no los teníamos. La luz al final del tunel todavía no se ve, ahora tenemos el altavoz y mucha gente detrás, compañeras de otras selecciones, deportes y mujeres en general, y queremos que esto pueda ser un punto de inflexión para erradicar todo tipo de situaciones así", finalizaba.