El Real Madrid se estrena en su competición favorita en esta temporada. El conjunto blanco recibe este miércoles al Unión Berlín en el Santiago Bernabéu, un partido que se juega a partir de las 18.45 horas. Te lo contamos en directo, minuto a minuto, en RTVE.es debajo de estas líneas.

El Unión Berlín es uno de los debutantes en la máxima competición continental, después de ser la revelación de la pasada temporada en la Bundesliga, en la que terminó en cuarta posición.

En la presente no ha arrancado con buen pie, acumulando dos derrotas en los dos últimos partidos. Aunque no tiene estrellas de renombre, cuenta con el internacional alemán Robin Gosens y con el veterano italiano Leonardo Bonucci como los más reconocibles. Urs Fischer puede hacer debutar al central en este encuentro, para el que Carlo Ancelotti no podrá contar con Dani Carvajal por problemas musculares.

Alineaciones confirmadas:

Real Madrid: Kepa; Lucas Vázquez, Rüdiger, Alaba, Nacho; Tchouaméni, Camavinga, Modric, Bellingham; Rodrygo y Joselu.

Union Berlín: Rönnow; Doekhi, Bonucci, Diogo Leite; Juranovic, Kral, Gosens; Laidouni, Tousart; Becker y Behrens.