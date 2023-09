El seleccionador Luis de la Fuente se ha reivindicado tras la dimisión de Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que fue quien le dio la dio la confianza hace unos meses: "Nadie me ha regalado nada. Me lo he ganado yo", ha dicho el entrenador.

En la víspera del partido de clasificación de la selección española para la Eurocopa 2024 ante Chipre, De la Fuente ha comparecido en una rueda de prensa que ha vuelto a estar dominada por la actualidad en torno al caso Rubiales.

El técnico ha dicho la decisión del ya expresidente de la RFEF le merecía "respeto". En una entrevista con RTVE incluso ha dicho que le merecían respeto "los tiempos que ha marcado" Rubiales hasta presentar este domingo su renuncia tres semanas después de los hechos que protagonizó en la final del Mundial femenino y por los que está siendo investigado por agresión sexual y coacciones a Jenni Hermoso.

Preguntado por el escenario que se abre en la federación con las próximas elecciones, De la Fuente ha expresado su deseo de tener la mayor "tranquilidad" posible para centrarse en el "fútbol".

Y ante la insistencia de los periodistas por saber más sobre su reacción a la dimisión de Rubiales, se ha mostrado contundente. "No me ha regalado nadie nada. Me lo he ganado. Y estoy agradecido a todas las personas que me han ayudado". Además le han pregunado cómo afronta una nueva ocasión en la que se le cuestiona en su breve periodo como seleccionador y ha vuelto a reivindicarse. "Llevo 40 años como profesional y 26 años de entrenador. Algo de preparación tengo".

02.54 min De la Fuente: "Somos netamente superiores a Chipre, pero eso hay que trasladarlo al campo" -- Ver ahora

Antes de la rueda de prensa, De la Fuente ha explicado a RTVE cómo afronta el compromiso ante Chipre de este martes en Granada. "Son partidos en los que el principal enemigo es uno mismo. No vamos a engañarnos, somos netamente superiores, pero hay que trasladarlo al juego.

Queremos meternos en la pelea por la primera plaza del grupo para clasificarnos a la Eurocopa, que es nuestro objetivo".

Como es tradición, también ha comparecido en la sala de prensa del estadio Nuevo Los Cármenes un futbolista de la selección, en este caso Fabián Ruiz, que ha vuelto a ser un habitual de las listas tras quedarse fuera del Mundial 2022.

02.49 min Fabián Ruiz compareció en rueda de prensa en la previa del encuentro entre España y Chipre. El centrocampista habló de su ausencia en 'La Roja' durante la última etapa del anterior seleccionador, Luis Enrique, y valoró su regreso a la selección con la llegada de Luis de la Fuente.

El encuentro será este martes a las 20:45 horas y podrá verse en directo, en abierto y gratis por La 1 de TVE y RTVE Play.