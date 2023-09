Juan Ayuso es el mejor español en la clasificación general de la Vuelta a España 2023. El líder del UAE ha advertido en la segunda jornada de descanso que no se confirma con el cuarto puesto actual.

“El podio ya lo hice el año pasado, cuarto no es un fracaso, pero quiero más. Si tengo que arriesgar mi cuarto puesto por ganar posiciones, lo haré. No me preocupa que salga mal y caer en la clasificación al séptimo u octavo puesto”, anunció.

“Voy a correr sin miedo“

El valenciano ha reconocido que se siente mejor corredor que en la Vuelta de 2022, cuando debutaba: “Creo que puedo ir a mejor en la tercera semana. Voy a correr sin miedo y si no se consigue no será un fracaso porque creo que soy mejor que el año pasado”.

Ayuso es el primero en reconocer la supremacía del Jumbo Visma en esta Vuelta, “es el equipo más fuerte”, y en asegurar lo difícil que es ponerles en aprietos: “Es muy difícil luchar contra ellos porque dominan la carrera”.

Sobre el abanico de opciones que manejan en el equipo neerlandés, Ayuso no espera giros inesperados. “Me extrañaría que Roglic o Vingegaard fueran mal compañeros con Kuss”, explicó.

“Veo a Kuss como el más fuerte, pero no obstante forzaremos la situación para que alguno de los Jumbo falle”, añadió.

Lo que sí parece tener de cara Ayuso para subir al podio de Madrid es la clasificación de mejor joven, algo que le hace especial ilusión. “El maillot blanco es especial este año. El año pasado era de Remco y yo lo lucía, pero esta vez es mío y es algo muy bonito”, concluyó.