Enric Mas, líder del Movistar Team, afronta la tercera semana con la esperanza de que aún pasen muchas cosas y de que pueda disponer de posibilidades para cumplir sus objetivos.

Para ello, mucho tiene que cambiar la película de la Vuelta 2023 porque hasta ahora el Jumbo Visma con sus tres estrellas (Sepp Kuss, Jonas Vingegaard y Primoz Roglic) dominan la carrera con mano firme.

“Creo que Jumbo son un equipo y que a pesar de las individuales tienen que hacer una piña. El que tiene ventaja es Kuss, así que no creo que hagan la bestialidad de atacarse”, ha expuesto un Enric que no espera errores en el equipo neerlandés.

“Si vienen de ganar Giro y Tour vendrán felices y encantados de que un tercer hombre gane la Vuelta”, añade.

A pesar del poderío mostrado, el español confía en que todavía veamos cambios de guión en la carrera. “Hay dos de los rivales que llevan dos grandes y uno que lleva tres… todo puede pasar”, aseveró.

“Hacer cuarto o quinto no sirve de nada“

El mallorquín no oculta cuál es su “obsesión” de aquí a Madrid: “Está claro que estar en el podio es el objetivo. No sé cómo va a ser, pero la obsesión es subir al podio. Hacer cuarto o quinto no sirve de nada”.

02.03 min Vuelta 2023 | Enric Mas: "Puede que la carrera sea aburrida para el espectador, pero algo va a pasar la última semana"

A diferencia de otras Vueltas en las que ha subido al podio, esta vez su preparación no ha podido ser la más óptima por la caída en el Tour. De ahí que ha expresado que sus movimientos han de ser estudiados y no precipitados.

“No voy a atacar a la desesperada“

“No voy a atacar a la desesperada. Si atacamos es porque vemos bien el momento. No vale de nada caer has el decimoquinto puesto de la general por intentarlo a la desesperada”, asegura.

Por último, Mas ha reconocido que lo ve difícil por sus características, pero que sería una gran victoria la que se podría conseguir en una cima legendaria como el Angliru.

“Me gustaría ganar en el Angliru. Por mi perfil, veo más opciones de podio que de ganar allí, pero una victoria allí sería muy buena para el equipo”, concluyó.