La frase “el cartel de la Vuelta este año es el mejor que se recuerda en mucho tiempo” se ha convertido ya en una especie de dogma. Aunque parezca un eslogan impulsado por la organización o por los comunicadores que cubrirán la carrera en los próximos días, es una expresión que en las últimas ediciones se viene repitiendo irremediablemente.

El propio director de la carrera, Javier Guillén, lo aseguró en la presentación del jueves de la Barceloneta: “Tenemos la mejor participación de la historia. Si me lo dicen hace un mes y medio no me lo hubiera creído”.

A esta 78ª edición a la que Primoz Roglic apuntó nada más vencer el Giro de Italia 2023 con el objetivo de alcanzar el récord de cuatro entorchados de Roberto Heras, se han ido apuntando un ramillete de corredores a los que se puede calificar, sin temor a equivocarse, como gigantes del pelotón ciclista internacional.

El primero es el vigente campeón: Remco Evenepoel. El belga ha cambiado sus planes este año después del abandono inesperado en el Giro tras infectarse de Covid-19, porque quería prepararse para competir en España (su actual país de residencia) y defender su maillot rojo de 2022. En base a esto último, merece partir con el cartel de favorito más voluminoso.

Frente a él tendrá al todopoderoso equipo Jumbo Visma. El conjunto neerlandés no solo se presenta en la Ciudad Condal con el tres veces ganador, Roglic, sobre la bicicleta… lo hace también con el doble ganador de los dos últimos Tours de Francia: Jonas Vingegaard. Será un gran aliciente ver cómo se desenvuelven las estrategias dentro del equipo.

Otros corredores pata negra a unir a estos tres gigantes son Geraint Thomas, Egan Bernal, o los españoles Enric Mas y Juan Ayuso. Todos ellos saben lo que es subir al podio de una gran vuelta y no van a dejar pasar la más mínima oportunidad para dar la campanada.

Gran parte de culpa de que estos gigantes se sientan atraídos por la Vuelta la tienen el calendario, que obliga a pelear por la Vuelta a aquellos que no hicieron un buen Tour, y el recorrido ya denominado estilo Vuelta.