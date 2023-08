Cuando todo está preparado en Barcelona para que arranque la 78ª edición de la Vuelta ciclista a España, hay dos factores que han quitado el sueño a corredores y equipos en las últimas 24 horas. Por un lado, los dichosos contagios por Covid-19, y por otro la amenaza de lluvia para la contrarreloj urbano con la que se levanta el telón por las calles del centro de la Ciudad Condal.

Las bajas de última hora y sustituciones es algo que siempre se da en las horas previas. Algunas sorprenden, como la de Carlos Verona por Imanol Erviti en el Movistar, y otras son obligadas, como la que ha tenido que llevar a cabo el equipo Intermarché Wanty.

El corredor belga Gerben Thijssen no toma la salida, tal como comunicó su equipo, debido a un positivo confirmado en Covid-19. Su sustituto es el italiano Simone Petilli.

“Gerben Thijssen will not participate in #LaVuelta23, after testing positive for COVID with mild symptoms this Friday ��



Gerben will be replaced by Simone Petilli. pic.twitter.com/LgYs0ybbj1“