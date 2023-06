Tres títulos, un MVP de la Euroliga y el anuncio de su salida en una entrevista a 24 horas de la última final que va a jugar con el F.C. Barcelona. La etapa de Nikola Mirotic en el club blaugrana se cerrará con menos éxito del esperado aquel lejano 6 de julio de 2019 cuando se consagró su fichaje. Mirotic dejó atrás contratos multimillonarios de la NBA para volver a España y, además, al rival del club en el que se crió. El hispano-montenegrino pasó de la 'Fábrica' al Palau en un movimiento en el que los aficionados madridistas le hicieron la cruz y que revolucionó por completo el baloncesto europeo.

La posibilidad de resarcirse con una Liga en sus últimos partidos

La palabra 'resarcir' igual no es la mejor, pues no las hay para ver como el gran objetivo de la Euroliga se escapaba año tras año. El primero, en la final ante Efes, los dos siguientes, ante el Real Madrid en semifinales. Además, con las dos caras del montengrino, en 2022 con una exhibición de 26 puntos y 12 rebotes y en 2023 con 3 puntos en uno de sus peores partidos con la elástica blaugrana. Pocas veces se vio tan autocrítico al '33' del Barça como en esas 'semis' ante el Real Madrid, pero nada hacia presagiar que él y el Barça separasen sus caminos. La presión de ver que el proyecto destinado a hacerse con el cetro internacional no fructificaba y la necesidad de reducir masa salarial han acelerado los plazos y las formas que hacen que Mirotic vaya a jugar sus últimos partidos en el Palau.

Un jugador frío en la pista al que veremos si le afecta este anuncio en la posibilidad de conseguir su cuarto título con el Barcelona (por el momento lleva 1 liga y 2 copas). Aún así, seguro que la percepción de la marcha de Mirotic será diferente si el Barça consigue la liga ante su principal rival en el 'Clásico'. El futuro del Barcelona es incierto, pero la realidad es que está a tres partidos de conseguir un título y la situación fuera de pista no es la ideal tras la entrevista que Mirotic concedió a Mundo Deportivo.