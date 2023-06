Marc Márquez (Honda) y Johann Zarco (Ducati) se han picado tras un incidente en los entrenamientos de este viernes para el Gran Premio de Alemania de MotoGP.

Márquez, uno de los pilotos más eficaces en el circuito alemán de Sachsenring, ha reconocido, tras acabar 14º esta jornada, que está sufriendo "más de lo normal".

"Lo cierto es que lo intuía un poco, pero esperaba que como es uno de los circuitos que me gusta, que lo salvara un poco, pero como habéis visto estoy sufriendo muchísimo con la adherencia del neumático trasero. Ya sólo salir he tenido un susto y voy teniendo sustos, sustos y sustos, uno detrás del otro, y eso lógicamente te va restando confianza y no empujas tanto", ha explicado, citado por Efe.

Ya en el tramo final Marc Márquez se fue al suelo y su moto acabó embistiendo al francés Johann Zarco, un momento peligroso que explicó: "Soy de los que cuando tengo la culpa digo es culpa mía y ya está, pero en esa caída si alguien la podía evitar era Zarco".

“El piloto que sale de boxes tiene que mirar“

Y completó su explicación señalando que él iba en vuelta lanzada para hacer la vuelta rápida. "Se me ha bloqueado de delante, ha sido una caída limpia y ya está, pero ahí es donde entra el factor en el que el piloto que sale de boxes tiene que mirar".

Por su parte, Zarco ha relatado así el incidente: "La salida del pit lane es un poco complicada, pero estamos acostumbrados y siempre intentamos tener mucho cuidado, como lo he sido cuando estaba esperando en el exterior. He salido y estaba frenando. He girado y he visto un grupo grande viniendo y he levantado la moto, y cuando he visto que se me venía encima la moto de Marc he levantado el cuerpo para que solo golpease mi moto y no mi pierna o mi pie".

“Debería pensar dos veces antes de hablar“

"Me gusta cómo corre Marc, la manera en la que aprieta, es un campeón, pero está perdiendo un poco el control cuando habla, debería pensar dos veces antes de hablar, porque decir que es solo mi culpa no es aceptable. Soy un buen tipo, y no puede poner el foco en mí y que todo el mundo me señale con el dedo", ha añadido el francés, citado por la misma agencia.