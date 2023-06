Vinicius: "Agradezco el apoyo que recibí cuando sucedió lo de Valencia"

Este jueves en hotel de concentración de Brasil, en Barcelona, Vinicius Júnior lanzaba un mensaje en rueda de prensa agradeciendo el apoyo recibido en el sucedo racista de Valencia. "Vengo a agradecer a todos los que me apoyaron desde el incidente que sucedió en el partido contra el Valencia", señalaba.

El presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, junto al Presidente FIFA, Gianni Infantino, han visitado esta mañana a la concentración brasileña para apoyar a la selección y, sobre todo, al jugador franquicia de los cariocas, Vinicius Junior. " Quiero agradecer también a todos los clubes de Brasil, a toda la gente de Brasil y del mundo entero que están conmigo y dándome fuerzas para seguir adelante en esta lucha. Es necesario tener a alguien que pueda seguir adelante para poder para disminuir el racismo".

"Quiero seguir adelante por todos esos niños que no tienen la voz que yo tengo"

"Quiero seguir adelante por todos esos niños, personas que sufren y no tienen la voz que yo tengo. Quiero seguir adelantepor ellos. Un día, di una entrevista diciendo que quería que todos los brasileños me animaran". El atacante blanco piensa que denunciarlo es el camino correcto y no va a parar hasta erradicarlo.

"Creo que estoy más cerca de lograrlo. Puedo ver mucho apoyo de la gente en Internet, siguiéndome, deseándome suerte. No solo en el fútbol, ​​sino fuera de él, gente de otras áreas, que no me siguió. yo y ahora lo están haciendo. Estoy muy feliz por eso y seguiré luchando por todos aquellos que no tienen la oportunidad de luchar".

Asimismo, Vini ha hablado sobre su época en el Flamengo y lo que le ha ayudado a llegar hasta donde está para poder denunciar su situación contra el racismo. “Estoy tranquilo, con la cabeza tranquila que mi familia, Flamengo me ayudó cuando era muy joven, no solo con la lucha contra el racismo, sino con la gran presión que me puso la gente cuando comencé en Flamengo con 16 años. viejo. Siempre trabajé con la boca cerrada y ahora tengo la fuerza para hablar sobre un tema tan importante. Quiero agradecerles a todos y sigamos con esta lucha hasta el final ".