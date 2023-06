Vinicius: "El racismo no solo sucede en España, sucede en todo el mundo"

Este jueves en hotel de concentración de Brasil, en Barcelona, Vinicius Júnior lanzaba un mensaje en rueda de prensa agradeciendo el apoyo recibido en el sucedo racista de Valencia. "Vengo a agradecer a todos los que me apoyaron desde el incidente que sucedió en el partido contra el Valencia", señalaba."Esto no solo pasa en los estadios, en España, pasa en todas partes pero no todo el mundo tiene mi fuerza para decirlo. Quiero seguir ayudando a aquellos que lo necesitan”.