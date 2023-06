Modric: "Hablaremos de mi futuro tras la Liga de Naciones"

El futbolista del Real Madrid, Luka Modric, ha salido a rueda de prensa con la selección croata para valorar el partido de semifinales ante Países Bajos, su futuro con el Real Madrid y la marcha de Karim Benzema a Arabia. En los últimos días se ha especulado por una posible marcha del mediocentro, pero a capitán croata no le preocupa su futuro y dice estar "enfocado en el partido".

Mi futuro en el Madrid es algo sobre lo que no me gustaría repetirme. Cuando acabe la Nations League hablaremos de mi futuro”, insistió. En su mente está Países Bajos. Nada más. “Enfrente tenemos a un equipo muy importante y mi foco está en ello", señalaba. "El duelo de mañana lo veo completamente igualado, es un 50-50 para cada equipo".

Por mucho que aún no haya nada oficial sobre su futuro y su contrato con el Real Madrid termine el 30 de junio de 2023, Modric no está preocupado por su futuro y, en su mente, en estos momentos, está seguir en el equipo blanco una temporada más. No obstante, es Croacia su preocupación. A pesar de sus 37 años, sigue siendo decisivo con la ajedrezada. Aunque dejó una puerta abierta sobre su futuro con la selección. Preguntado si sería su último gran torneo con Croacia, la contestación estuvo lejos de aclarar el horizonte: “He tomado una decisión, pero hablaremos de ello cuando termine la Liga de las Naciones”, declaraba.