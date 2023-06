Modric evita hablar de su futuro en el Real Madrid

El futbolista del Real Madrid, Luka Modric, ha salido a rueda de prensa con la selección croata para valorar el partido de semifinales ante Países Bajos, su futuro con el Real Madrid y la marcha de Karim Benzema a Arabia. En los últimos días se ha especulado por una posible marcha del mediocentro, pero a capitán croata no le preocupa su futuro y dice estar "enfocado en el partido". Mi futuro en el Madrid es algo sobre lo que no me gustaría repetirme. Cuando acabe la Nations League hablaremos de mi futuro”, insistió.