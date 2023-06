La última plaza europea, en el aire: cuatro equipos por un puesto y un condicionante

La última jornada del campeonato liguero decidirá el último billete europeo para la próxima temporada. Osasuna, Athletic Club, Girona, Rayo Vallecano y Sevilla parten con opciones de terminar en séptima posición, plaza que da acceso a la próxima Conference League. Pero hay un condicionante. Si el conjunto andaluz, que jugará la Champions tras ganar la Europa League, finaliza séptimo, ningún equipo español jugará la tercera competición europea la próxima campaña.

Athletic (50 puntos)

El Athletic Club llega a la última jornada empatado a puntos con Osasuna, pero con el 'golaverage' particular perdido ante los navarros. Los leones, que no dependen de sí mismos, visitan el Bernabéu. Sus opciones pasan por ganar y que no lo haga Osasuna.