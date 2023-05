El Real Madrid no ha convocado a Vinícius Junior, tras la decisión del Comité de Competición de dejar sin sanción la expulsión que sufrió en Mestalla, y según apuntan a EFE fuentes del club, el brasileño es baja ante el Rayo Vallecano por unas molestias en la rodilla y duda para la visita al Sevilla de la penúltima jornada de LaLiga.

Carlo Ancelotti ha decidido esta mañana no incluir en la convocatoria a Vinícius tras quedar anulada la tarjeta roja que recibió la pasada jornada. El técnico del Real Madrid opta por no forzar al futbolista brasileño, que no ha entrenado los dos últimos días por unas molestias de rodilla.

Tras descartar la presencia de Vinícius ante el Rayo, el Real Madrid también deja en duda su presencia el domingo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en el encuentro ante el Sevilla. Se estudiará su evolución en los próximos días para tomar una decisión definitiva.