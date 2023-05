Carlos Alcaraz estrena el número uno arrasando a Albert Ramos en Roma

El español Carlos Alcaraz se estrenó este sábado en el Masters 1000 de Roma con victoria en la segunda ronda del torneo ante su compatriota Albert Ramos, al que batió en dos sets, por 6-4 y 6-1, en el día que recuperó el número uno del circuito.

No hubo sorpresa en el Foro Itálico de Roma y Alcaraz se estrenó con una sólida victoria en poco menos de hora y media con la que accede a tercera ronda, en la que se medirá al ganador del duelo entre el checo Jiri Lehecka (39) y el húngaro Fabian Marozsan.

Alcaraz: "Las condiciones no eran fáciles"

"La primera ronda es muy dura, tengo que adaptarme muy rápido y las condiciones no eran fáciles con la lluvia, el viento... Ha sido complicado no saber si iba a jugar o no", dijo nada más terminar el partido en la pista central del Foro Itálico en el que se disputa el torneo.

"Los primeros partidos nunca son fáciles y Albert es un gran jugador que puso las cosas muy difíciles. Estoy muy contento de pasar de ronda y del nivel que he mostrado al final", añadió.

Además, comentó su ascenso al número uno, que logró nada más empezar el choque. "Es increíble ser numero uno en Roland Garros y no me lo hubiera creído si me lo dices hace unos años. No cambia mucho para mí, solo me concentro en el torneo, en los partidos y en el juego. Es algo en lo que intento no pensar demasiado, aunque es algo increíble", sentenció.