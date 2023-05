Las cuentas de Alcaraz para volver a ser número 1 y mantenerlo en Roland Garros

Cinco puntos separan a Carlos Alcaraz del cetro mundial del tenis. El español está a un paso de volver a ser número 1 del Ranking ATP y parece que lo logrará en su debut en Roma. ¿Qué debe hacer Carlitos?. La respuesta es sencilla: saltar este sábado a jugar en el foro itálico contra Albert Ramos. Alcaraz volverá a ocupar el primer puesto mundial disputando un partido en la capital italiana, independientemente de que gane o pierda.

Después de un torneo inmaculado en Madrid, el de El Palmar aterriza en Roma con la idea de hacer buen papel en un torneo donde el año pasado se dio de baja tras vencer en la arcilla de la capital española. El objetivo del pupilo de Ferrero es claro: intentar hacerse con otro Masters 1000 y llegar a Roland Garros con las mejores sensaciones posibles.

Hablando de París, muchos aficionados también se preguntan qué ocurrirá con el Ranking ATP cuando entre en escena el segundo grande de la temporada y la respuesta es clara. Alcaraz estará en la tierra batida francesa como mejor jugador del mundo, pero todo puede cambiar si el español cae en las primera rondas y Djokovic avanza con firmeza en uno de los torneos ineludibles.

Debut en Roma y número 1 en el bolsillo

Las cuentas son claras. Djokovic cederá el trono del tenis a Alcaraz cuando el murciano salta al polvo de ladrillo italiano. La 2 ronda del Masters 1000 de Roma le darán a Carlitos 10 puntos, por lo que adelantará al serbio pase lo que pase. 'Nole' venció el curso pasado en el foro itálico por lo que no puede puntuar y su objetivo se centrará en perder los menos puntos posibles (desde -1000 a 0, si logra imponerse en el torneo), además de intentar revalidar el título.

Es decir, Carlitos Alcaraz no defiende puntos por la baja de la temporada pasada y todo lo que gane se sumará a su bolsillo mientras que Djokovic solamente puede perder puntos o no puntuar si gana en Roma. En un hipotético escenario donde Alcaraz cayera en su estreno en la capital romana y el serbio ganase el torneo, no cambiaría nada. Alcaraz se adjudicará los 10 puntos en su debut y el ganador de 22 Grand Slams, aún ganando, no sumaría ni un solo punto en la batalla por el número 1 por lo que el palmareño será el mejor del mundo si o si.