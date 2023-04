La Generalitat de Cataluña ha exigido al Real Madrid que pida disculpas y retire el vídeo "indecente" del club blanco que acusa al FC Barcelona de ser el equipo del régimen franquista, una "manipulación burda de la historia" y un "insulto" para el gobierno autonómico.

En la rueda de prensa para dar explicaciones sobre los pagos millonarios del Barça al exvicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA) José María Enríquez Negreira, el presidente del club catalán, Joan Laporta, acusó el lunes al Real Madrid de "cinismo" por personarse en la causa del caso Negreira cuando, según él, fue "el más beneficiado durante 70 años".

Laporta calificó al Real Madrid como "equipo del régimen", unas palabras que fueron respondidas por el club madrileño, que emitió un vídeo en el que denunció favores que recibió el conjunto azulgrana por parte del franquismo. "¿Cuál es el equipo del régimen?", se preguntaba el Real Madrid.

Ese vídeo del club blanco ha provocado una contundente reacción este martes por parte del gobierno catalán, cuya portavoz, Patrícia Plaja, ha sido preguntada al respecto en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consell Executiu de la Generalitat.

"El vídeo que ha difundido el Real Madrid es una manipulación de la historia tan burda que parece de manual. Es fake news (noticia falsa) indecente", ha afirmado Plaja, citada por Efe. La portavoz ha recordado que no se trata de un vídeo de un usuario particular, sino "de una institución y un club con tantísima repercusión y seguidores", por lo que se le debe dar "la importancia que tiene, que no es poca".