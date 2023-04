Desde que el pasado domingo el Chelsea destituyera a Graham Potter, el conjunto inglés anda inmerso en una especie de casting para elegir al nuevo técnico que ocupará el banquillo de Stamford Bridge.

Nombres como Luis Enrique, Nagelsmann o Pochettino han sonado con fuerza para ponerse al frente los 'blues', aunque en las últimas horas la prensa inglesa señala que el mejor posicionado para entrenar al Chelsea es Frank Lampard. Al menos de forma interina, hasta final de temporada.

“Frank Lampard to be unveiled by Chelsea this afternoon. An appointment that will be welcomed by supporters and build some goodwill in the stands. Idea is that it gives the club space to make the right permanent appointment #cfc“