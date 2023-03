El tenista español Carlos Alcaraz jugará este domingo la final de Indian Wells ante el ruso Daniil Medvedev después de derrotar este sábado al italiano Jannik Sinner, que le puso las cosas muy difíciles en el primer set y que sucumbió en la segunda manga al imponente poderío del español.

Alcaraz, de 19 años, venció en la semifinal a Sinner, de 21, por 7-6(4) y 6-3 en una hora y 52 minutos para clasificarse para la final del primer Masters 1000 de la temporada.

“First Indian Wells Final@carlosalcaraz takes down Sinner 7-6(4), 6-3 to set up a title match showdown with Medvedev.#TennisParadise pic.twitter.com/Y4okEnDMSY“