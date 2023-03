"Que nadie nos diga, tengamos lo que tengamos, lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer". Guillermo Pelegrín tiene muy claro lo que quiere y nada, ni nadie, le detiene. Tiene 19 años y escala con menos de un 2% de visión, algo que no ha supuesto ningún impedimento para desarrollar su pasión por este deporte.

Pelegrín reivindica la normalidad del deporte adaptado: "Soy ciego y escalo, como el que es es rubio y escala". Asegura que no escala por superarse, sino porque le gusta escalar.

Solo unos minutos después de hablar con RTVE, asciende, presa a presa, por los muros del rockodromo Sputnik de Las Rozas. Allí entrena cada semana desde hace ocho años junto a Toni Curiel, técnico de la Federación Madrileña de Paraescalada: "Al principio fue fácil y difícil. Fácil porque Guille es una persona que estaba dispuesta a hacer todo lo que le pidiera, y difícil por saber cómo actuar con él. Al final te das cuenta de que es una persona como otra cualquiera, que busca una motivación y es lo que le encanta".

“La escalada es una manera de ser totalmente autónomo“

Pelegrín, con retinosis pigmentaria y amaurosis congénita leve, comenzó a escalar con 12 años, animado por su padre. "Mi padre fue el motor para que yo haga todo el deporte que hago. Su sueño siempre era hacer deporte conmigo, escalar conmigo, y cuando a mi me detectaron la discapacidad visual se puso a investigar en la ONCE, en un montón de sitios, descubrió el grupo de montaña de la ONCE, se metió él como guia para aprender y luego me metí yo".

01.16 min Guille Pelegrín, escalador ciego: "Que nadie nos diga lo que podemos hacer y lo que no" -- Ver ahora

"La escalada es una manera de ser totalmente autónomo, porque teniendo discapacidad es un deporte superfácil de adaptar. En mi caso, soy yo, la pared y las indicaciones de un guía, pero no necesariamente tengo que seguir esas indicaciones", explica.

Ilusión por ser paralímpico en Los Ángeles 2028 Paso a paso, el joven paraescalador ha conquistado torneos nacionales e internacionales, donde su plata en la Copa del Mundo de Salt Lake City brilla con luz propia. Pese a todo, resta importancia a los éxitos deportivos y piensa más en entrenar, viajar y competir: "El resultado será el que tenga que ser, mi filosofía es darlo todo y con eso me voy contentísimo. Aprendo mucho más con la constancia y con el esfuerzo en los entrenamientos". No obstante, no oculta la ilusión que le haría ser paralímpico en los Juegos de Los Ángeles 2028: "sería un sueño para mí". Pero, ¿cómo escala una persona ciega? Guille y Toni utilizan varios métodos, como explican en la entrevista con José Barrero en Radiogaceta de los Deportes de RNE. Para la escalada en boulder, sin cuerda, el entrenador guía le indica los agarres con golpes con un bastón, mientras que para la ascensión en vía, con cordajes y mucho más alto, se usa un pinganillo y la llamada "imaginería motora": "Lo que hacemos es que yo le introduzco patrones de movimiento en su cabeza para que luego a la hora de escalar sea más fácil hacerlo. Yo reproduzco incluso la intensidad del agarre y dónde está el agarre para que a él luego le sea más fácil hacerlo", explica Curiel. 10.18 min Radiogaceta de los Deportes - La paraescalada con Guille y Toni - Escuchar Ahora La unión entre el paraescalador y su entrenador guía es estrecha, especial: "Es mi entrenador, mi guia y aparte un superamigo que ya considero de mi familia. Se ha generado un vínculo y somos prácticamente un binomio", apunta Guillermo. "Al final es una simbiosis entre él y yo. Sé perfectamente cómo se mueve y hay que recalcar la función que tenemos como guias, porque nosotros somos su visión, nuestro fallo repercute directamente en él", añade Toni.