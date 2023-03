Ambos periodistas así lo han confirmado en sus cuentas oficial. Charania ha sido el primero en indicarlo con una frase escueta, pero contundente. "Los Toronto Raptors están dando de baja al delantero Juancho Hernangómez en estos momentos". Por su parte, Adrian Wojnarowski tuiteaba que "el agente libre G Will Barton está firmando con los Toronto Raptors. Después de completar la compra con Wizards, Barton se unirá a Toronto y será elegible para una lista de playoffs. Ha jugado en 29 juegos de postemporada en su carrera con Nuggets y Blazers".

“ESPN Sources: Free agent G Will Barton is signing with the Toronto Raptors. After completing buyout with Wizards, Barton will join Toronto and be eligible for a playoff roster. He’s played in 29 career postseason games with Nuggets and Blazers.“