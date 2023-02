Este jueves arranca la Copa del Rey de baloncesto en Badalona (Barcelona), los ocho mejores de la primera vuelta de la Liga Endesa -o siete más el anfitrión- se citan en el torneo que es ya un clásico del calendario de la canasta, además de un referente para otras competiciones: FC Barcelona, Real Madrid, Baskonia, Lenovo Tenerife, Unicaja, Joventut, Gran Canaria y Valencia son los candidatos.

Son cuatro días de puro "ba-lon-ces-to", parafraseando a Pepu Gómez, con ocho aficiones conviviendo en un pabellón, en este caso el Olímpic de Badalona, en busca de un título que es uno de los más abiertos por su formato, pero que en los últimos años parece un duelo entre Barça y Madrid.

En la presente edición solo uno podría pasar a la final, ya que en el sorteo quedaron en el mismo lado del cuadro. Desde 2009, hace ya 14 años, no ha dejado de estar presente al menos uno de los dos 'grandes' del baloncesto español.

Aquel año fue también el úlitmo que no ganó alguno de los dos, fue para Baskonia el título. Ninguno de los finalistas posteriores, que fueron Valencia en dos ocasiones, Gran Canaria y Unicaja, pudieron evitar el poderío de los máximos ostentadores de Copas: 28 tiene el Madrid y una menos el Barça, que busca igualar el palmarés.

Pero a pesar de todo, la Copa no pierde emoción ni interés. Aunque no se produzcan las sorpresas, su carácter abierto hace que algún equipo pueda dar la campanada y este año los aspirantes se presentan con muchos buenos argumentos. Sin ir más lejos, el caso del Lenovo Tenerife, que ya no se puede considerar revelación con su tercera Copa Intercontinental.

De hecho, solo los tinerfeños y sus vecinos de Gran Canaria son los únicos equipos de la presente edición que no tienen al menos una Copa del Rey en sus vitrinas.

Real Madrid - Valencia Basket, jueves 18:30 horas Abren la competición Real Madrid y Valencia Basket, reedición de los cuartos de final de 2021, de la final de 2017, etc. es decir, otro clásico del baloncesto español sin llegar al Clásico. Dos equipos que se tienen 'ganas' siempre que saltan a la misma pista. En liga se vieron las caras en la jornada 10 con victoria para los de Chus Mateo por 79-62. El técnico afronta su primera temporada al mando, tras ser segundo de Pablo Laso. También es la primera de Álex Mumbrú, que cambió el negro de Bilbao Basket por el 'taronja' valenciano. Ambos técnicos y equipos marchan de manera desigual en Liga, con los blancos líderes y los valencianos octavos. Claro favoritismo para el Madrid, donde Sergio Llull y Rudy Fernández aspiran a igualar en Copas a Juan Carlos Navarro y Felipe Reyes, con siete. En el Valencia tiene tres Víctor Claver, ganadas con el Barça, aunque el protagonismo en el cuadro es para Shannon Evans, una de las estrellas de la temporada.

Barcelona - Unicaja, jueves 21:30 horas El campeón, FC Barcelona, inicia la defensa de su corona contra el Unicaja de Málaga, segundo contra quinto de la Liga ACB. Pero los de Jasikevicius tienen a su favor el peso de la historia, con siete de siete en enfrentamientos previos en Copa. El Barça se encomienda a su estrella Nikola Mirotic, que se perdió la primera parte de la temporada regular por lesión pero viene sumando minutos desde la décima y buscando su mejor versión, la que le valió ser MVP de la pasada Copa del Rey. La de Mirotic, Higgins o el español Abrines son algunas de las caras que se mantienen de un renovado Barça. No le va a la zaga en cuanto a renovación el Unicaja, que mantiene como buques insignia a los internacionales españoles Darío Brizuela y Alberto Díaz, fijos en las convocatorias de España en las 'ventanas' FIBA y flamantes campeones de Europa en 2022. @@NOTICIAS[2402668,IMAGEN,FIRMA]

Lenovo Tenerife - Gran Canaria, viernes 18:30 horas El viernes se abre la segunda parte del cuadro con un derbi canario entre el Lenovo Tenerife y el Gran Canaria. Cuarto contra séptimo en la clasificación con la balanza algo más inclinada a favor de los tinerfeños, que llegan en un gran momento anímico tras alzar su tercera Copa Intercontinental. Si en otros hemos destacado la renovación, lo que caracteriza al Tenerife es la consolidación. De la mano de Txus Vidorreta y apoyado en la veteranía de Marcelinho Huertas y Giorgi Shermadini, entre otros, el equipo ha dejado de ser una revelación de la ACB para hacerse un hueco entre los grandes. 11.05 min Marcelinho Huertas, a RTVE: "Llevamos años jugando a un gran nivel. La continuidad es importante" -- Ver ahora Por su parte, la apuesta renovadora del Gran Canaria parte desde el banquillo con la llegada esta temporada del esloveno Jaka Lakovic, un viejo conocido de la afición española como jugador que ya ha logrado meter al equipo entre los ocho mejores en la Copa. Pero entre sus armas cuenta también con la experiencia del argentino Nico Brussino, que llega con el 'MVP' de febrero en la liga regular bajo el brazo.