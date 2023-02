Ficha técnica: 2 - Sevilla: Bono; Badé, Gudelj, Nianzou; Jesús Navas (Montiel, m.58), Fernando (Joan Jordán, m.81), Pape Gueye, Bryan Gil; Suso (Ocampos, m.73), Óliver Torres (Acuña, m.81); y En-Nesyri (Rakitic, m.73). 0 - Mallorca: Rajkovic; Maffeo, Raillo, Valjent (Abdón, m.85), Nastasic, Augustinsson (Kadewere, m.72); Babá (Morlanes, m.63), Ruiz de Galarreta, Kang In Lee, Dani Rodríguez (Amath, m.63); y Muriqi. Goles: 1-0, M.28: En-Nesyri. 2-0, M.40: Brian Gil. Árbitro: Javier Iglesias Villanueva (Comité Gallego). Amonestó a los visitantes Lee Kang In (m.36) y Baba (m.59) y a los locales Bryan Gil (m.71), Sampaoli (m.83), Montiel (m.83), Jordán (m.85) y Gudelj (m.90). Expulsó con roja directa a Pablo Fernández, preparador físico sevillista.



El Sevilla se valió de una gran primera parte para vencer con comodidad al Mallorca (2-0). Los goles de En-Nesyri y Bryan Gil dieron un triunfo de oro a los de Sampaoli, que cogen aire con respecto al descenso.

Los locales salieron con tres centrales y muchos jugadores de creación, entre ellos Jesús Navas por la banda derecha, a la que volvía tras no jugar en Barcelona por lesión; y Bryan Gil, el canterano que retornaba a su casa. El protagonismo sevillista, no obstante, se oscurecía cuando se aproximaba al área visitante, donde el buen dispositivo defensivo armado por la formación del mexicano Javier Aguirre hizo que su portero, el serbio Predrag Rajkovic, no pasara por apuros. Además, los visitantes no renunciaron a montar contragolpes, especialmente por la banda izquierda.

Pero fue el conjunto hispalense el más insistente y En-Nesyri y Suso Fernández estuvieron cerca de abrir el marcador, aunque las intervenciones de Rajkovic, primero, y de Íñigo Ruiz de Galarreta, después, lo impidieron. Poco después, el punta marroquí sí tuvo fortuna y marcó tras un buen pase desde lejos del centrocampista senegalés Pape Gueye, otros de los refuerzos invernales del Sevilla, quien ayudó mucho a los suyos en busca del segundo tanto, que llegó antes del descanso, obra de Bryan Gil sobre la raya de gol tras pase de Jesús Navas.

El 2-0 obligó al 'Vasco' Aguirre a corregir cosas en los vestuarios y en la segunda parte el Mallorca no tuvo mas remedio que apretar en el área local, por lo que ya pronto el Sevilla se vio en unos apuros que no aparecieron en el primer periodo. No obstante, el cuadro hispalense supo capear el temporal y terminó manejando con comodidad el segundo tiempo para amarrar los tres puntos.

Con este triunfo, el Sevilla escala posiciones en la tabla y ya es duodécimo con 24 puntos, cuatro por encima del descenso. El Mallorca, por su parte, continúa en una zona cómoda de la clasificación. Los de Aguirre son décimos con 28 puntos a la espera de lo que suceda en el resto de la jornada.