Sito Alonso, a RTVE: "La situación es muy triste para todo el país"

El UCAM Murcia y el Baxi Manresa tenían que visitar las canchas del Darussafaka y del Bahcesehir, respectivamente. Unicaja, por su parte iba a recibir este miércoles al Galatasaray Nef, todos ellos en la tercera jornada del 'Top 16' de la Champions League.

La Euroliga también ha comunicado la suspensión del partido entre el Anadolu Efes y el Real Madrid, que debía disputarse el jueves a las 18:30 horas en el Sinan Erdem Sports Hall. Además, también se ha pospuesto el Fenerbahce-EA7 Emporio Armani Milano italiano del viernes 9.

“Euroleague Basketball games in Turkey suspended.



The Euroleague Basketball family is deeply saddened by the tragedy in Turkey and neighboring countries. We wish to express our deepest condolences to the families of the victims and all those affected by the ongoing tragedy.“