El belga Kobe Goossens (Intermarché) ha logrado la victoria en la tercera jornada de la Challenge de Mallorca en un día de perros, escapado y en el final en alto del mirador d'Es Colomer (Pollença); en el que ha sido además su primer triunfo como profesional.

Goossens, de 26 años, ha aguantado en la subida final (de tercera categoría) la ventaja que tomó en la ascensión al Puig Major (de primera) y el tramo siguiente, donde se quedó solo, tras su ataque a unos 70 km de la meta en busca de los que entonces iban fugados, a quienes superó.

De esta forma épica, Kobe Goossens ha inaugurado su palmarés en su cuarta temporada en la élite, según la base de datos procyclingstats.com. Segundo ha llegado el español Pelayo Sánchez (Burgos-BH), a 39 segundos; y tercero el también belga Lennert Van Eetvelt, a 40 segundos, dando tiempo al primer grupo.

La prueba ha estado marcada por la adversa meteorología, con viento, lluvia y frío, uno de los peores escenarios para la competición ciclista. El ganador ha acabado exhausto.

