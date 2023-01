La selección española de balonmano busca este viernes a las 15:30 certificar su billete para los cuartos de final del Mundial de Polonia y Suecia. Los Hispanos sellarían su clasificación con una victoria sobre Eslovenia y la encarrilarían con un empate. Una derrota complicaría el pase del combinado nacional y convertiría en una final el partido del domingo ante Francia.

Los Hispanos llegan al segundo compromiso de la main round con una trayectoria inmaculada en el torneo. Cuentan sus partidos por victorias, aunque algunas de ellas han llegado con más sufrimiento del esperado. Especialmente agónico fue el triunfo frente a Polonia en un partido que se decantó en el tramo final gracias en parte a la actuación estelar de Gonzalo Pérez de Vargas (27-23).

Mundial de balonmano de Polonia y Suecia 2023, del 11 al 19 de enero

El partido ante la selección eslovena se presenta como el test más complicado para los Hispanos en lo que va de Mundial. El combinado balcánico cuenta con dos puntos menos que España en la clasificación, pero su rendimiento en este campeonato ha sido impecable. Pasaron por encima de Arabia Saudí (19-33), Polonia (23-32) e Irán (21-38) y solo perdieron ante Francia en un duelo muy apretado (31-35). Con estrellas como Janc, Bombac, Makuc o Vlah, los balcánicos se presentan como una de las 'tapadas' para conseguir un metal.

Su contundencia es uno de sus sellos de identidad: es la tercera máxima realizadora de este Mundial con 101 goles, solo por detrás de Dinamarca (111) y Alemania (104). Vlah es su máximo artillero con 19 goles, incluidos los 9 que le endosó a la hexacampeona Francia.

¡Se coló por donde no cabía NADIE! Vlah pone a Eslovenia dos abajo al descanso. ¡Hay partido en Katowice!

Zorman llegó como jugador a España en 2003 , con apenas 23 años. Tras un breve paso por el Ademar de León regresó a su país y en 2006, siendo un jugador más hecho, volvió a la Península para firmar por el Ciudad Real . Allí lo ganó prácticamente todo: tres ligas, dos Copas de Europa, una Copa del Rey, una Supercopa de España, dos Copas Asobal y dos Supercopas de Europa. Su vínculo con el balonmano español no acaba aquí. Y es que Zorman fue uno de los ayudantes de Talant Dujshebaev en el Kielce polaco. Hoy, tendrá la difícil misión de intentar frenar a sus hijos.

Cuando las cámaras apunten al banquillo de la selección eslovena, muchos aficionados reconocerán con facilidad la figura de la persona que allí se sienta. Uros Zorman , ex jugador del Ademar de León y del Balonmano Ciudad Real, es el capitán de la nave eslovena. El seleccionador llegó al combinado balcánico en febrero de 2022 y ha transformado a una selección que se estrelló en el último Europeo. Zorman afronta el reto mayúsculo de llevar a su selección a competir por las medallas, algo que consiguió en 2017 con el bronce conquistado en el Mundial de Francia .

Eslovenia, un rival cada vez más duro con el paso de los años

Eslovenia y España se han enfrentado en 21 ocasiones, con 16 victorias para los Hispanos, dos empates y solo tres victorias para los eslovenos. Hasta el año 2015, el combinado balcánico no había sido un oponente complicado para España. No obstante, desde esa fecha todo ha cambiado. En los últimos cinco enfrentamientos, máxima igualdad: dos victorias para cada una y un empate. El último head to head tuvo lugar en las semifinales del Europeo de 2020, con victoria hispana por 34-32.

Españoles y eslovenos se han medido en dos ocasiones en el Campeonato del Mundo y ambos choques acabaron del lado de España. El más doloroso para los balcánicos llegó en las semifinales de 2013, cuando España les privó de la lucha por un oro que los hispanos acabaron conquistando.