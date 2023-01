Mundial Balonmano 2023

La prolífica escuela de centrales eslovenos ha encontrado en Dean Bombac a su alumno más aventajado.

El central del Pick Szeged húngaro no es ni mucho menos un desconocido, pero sí ha llegado a este Mundial de Polonia y Suecia en uno de sus mejores momentos de forma y como el eje sobre el que pivota el ataque de su selección.

Ser el director de orquesta en un combinado donde han sobresalido nombres como el de Uros Zorman no es tarea sencilla, y más compartiendo puesto en la actualidad con dos hombres como Domen Makuc y Rok Ovnicek. El primero de ellos, la perla del Barça, es ya el central más destacado en el actual campeón de Europa. El segundo es el central más diferencial del Nantes.

Pese a tener todos estos argumentos en contra, la calidad y el saber estar de Dean Bombac sobre el 40x20 decanta la balanza a su favor.

El director de orquesta del mejor Pick Szeged de la historia

En un país tan balonmanístico como Hungría, y donde el Veszprem ejerce tal superioridad sobre sus rivales, es difícil pensar en ser más que el eterno “contender”. Sin embargo, el Pick Szeged ha derribado la puerta estas últimas campañas, arrebatándole el título doméstico al Veszprem dos veces de forma consecutiva, algo que no ocurría en los últimos treinta años.

El arquitecto de la gesta es español y se encuentra en el banquillo. Su nombre, Juan Carlos Pastor, el hombre que llevó a los Hispanos a alcanzar el oro por primera vez en la historia. Su prolongación en la cancha, un tal Dean Bombac.

El hambre mundialista de Bombac este 2023 es mayor que nunca. Y es que pese a ser el jugador más diferencial de su selección en la actualidad, la perla eslovena se ha perdido los dos Campeonatos del Mundo en que el combinado balcánico ha llegado más lejos.

En 2013, cuando España en casa dejó a Eslovenia fuera de la final, el por entonces central del Dinamo Minsk aún no era un fijo en su selección. Más doloroso fue su no convocatoria en 2017, cuando los eslovenos alcanzaron el bronce mundialista. En aquel momento ya no solo era un fijo, sino que era uno de sus pilares fundamentales, pero una lesión le apartó de la cita.

Su papel en lo que va de Mundial es un argumento más para advertir del peligro de Bombac en el eje central de Eslovenia. Por el momento suma 10 goles y una eficacia muy alta de cara a portería. Tanto, que tan solo ha fallado tres lanzamientos en lo que va de campeonato.

Su gran actuación llegó en el duelo ante Francia, cuando con un inicio de segunda parte extraordinario, y en el momento en que la brecha lograda por los franceses parecía insalvable, consiguió volver a meter a Eslovenia en el partido.

Aún con todo, esta no es la mayor virtud en el juego del esloveno, sino su visión de juego, que se hace especialmente temible cuando encuentra a Blaz Blagotinsek en seis metros.

Toda esta serie de razones ha llevado a Eslovenia a perder solo un encuentro en lo que va de Mundial, precisamente ante una de las grandes favoritas como Francia en el cierre de la ronda preliminar.

Tener un tutor como Juan Carlos Pastor hace de Bombac un gran conocedor del gen hispano, pero el coincidir día tras día en el vestuario de su club con Imanol Garciandia permitirá a los de Jordi Ribera frenar con algo más de facilidad al genio de Koper.