La selección española masculina de hockey hierba ha caído por 0-4 contra la de Inglaterra, tercera y última jornada de su grupo en el Campeonato del Mundo que se disputa en Bhubaneswar (India).

El resultado no pone en peligro, a priori, el pase a octavos de España, tercera del Grupo D y que tendrá como rival al segundo del Grupo C, Malasia, el próximo domingo. Los ingleses, por su parte, firman una primera fase inmaculada con dos victorias y un empate, y sin haber encajado un solo gol.

[Vuelve a ver el España - Inglaterra del Campeonato del Mundo de hockey hierba, en RTVE Play]

Esa fue la diferencia en los momentos claves de partido, la definición, ya que España mostró poca contundencia tanto en ataque como en defensa.

Los 'red sticks' trataron de llevar la iniciativa, pero se adelantaron los ingleses en la continuación de un penalti córner por obra de Roper. El del Holcombe recogió el rechace tras la parada de Adrián Rafi.

Mediado el primer cuarto, fue la única jugada que desniveló un partido que en esos primeros 15 minutos tuvo la igualdad como tónica, a pesar de la mayor posesión de los de Max Caldas.

España no aprovechó su jugada a balón parado y los ingleses tuvieron una de nuevo recién comenzado el segundo cuarto, que se fue desviado. Igual que la clara ocasión de César Curiel, en jugada, solo ante el portero.

El que no perdonó a los siete minutos fue David Condon, que remató el centro de su compañero Nick Park. El dorsal 2 de Inglaterra penetró por la línea de fondo casi sin oposición, pero el gol tuvo que ser revisado por el VAR porque el árbitro principal señaló primero juego peligroso.

La falta de contundencia de los 'red sticks' también se apreciaba en el área contraria, como en una ocasión de Joaquín Menini a rechace del meta Ollie Payne, que no supo aprovechar. La sensación era de más cercanía del tercero inglés de no ser por las paradas de Rafi.

Tras el descanso España se veía más obligada a buscar el gol, pero seguía sin tener ocasiones claras ni acierto en las pocas que cosechaba.

Con la eficacia defensiva de Inglaterra inamovible -cero goles encajados en los anteriores partidos- se llegó al último periodo de partido con el objetivo para los de Caldas de lograr un resultado que al menos otorgara un cruce más favorable en octavos.

Inglaterra culmina la goleada

Otra buena acción individual de Clapes y su centro a Lacalle que este no supo aprovechar solo ante Payne fue un reflejo del partido de los 'red sticks'. A España le costaba mellar la defensa inglesa y cuando lo hacía, fallaba.

“�� Bandurak sentencia el partido para Inglaterra tras una nueva indecisión de la defensa española



���� España 0-3 Inglaterra ��������������



�� DIRECTO | @teledeporte y https://t.co/3036c2kgJs pic.twitter.com/SzP73vz5rg“ — Teledeporte (@teledeporte) January 19, 2023

Sin embargo, a falta de diez minutos Wallace volvió a penetrar por el fondo sin oposición y Bandurak volvió a aprovechar un rechace de Rafi para hacer el tercero como si pareciera fácil. Falta de contundencia española en las dos áreas.

“�� Inglaterra es una APISONADORA



�� Ansell anota el cuarto con un latigazo para ponerle la puntilla a los 'Red Sticks'



���� España 0-4 Inglaterra ��������������



�� DIRECTO | @teledeporte y https://t.co/3036c2kgJs pic.twitter.com/QK8MCK6evn“ — Teledeporte (@teledeporte) January 19, 2023

Para colmo, poco después llegó el cuarto tras un robo de Inglaterra en una jugada que remachó Liam Ansell de un gran disparo cruzado. La selección española había bajado los brazos, pero no podía descuidar la tercera plaza a pesar de que el hipotético triunfo de Gales sobre India no llegara. Afortunadamente no hubo más goles.