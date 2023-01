El triunfo ante Draper es importante por avanzar en el primer 'Grand Slam' del curso, pero también porque es la primera victoria que el español logra en este 2023.

Tras este triunfo, el mallorquín estuvo muy sonriente en la entrevista post-partido en la misma pista vigente y habló de lo que ha supuesto para él la paternidad. "Es una de las cosas más hermosas de la vida", aseguró entre sonrisas.

“"One of the most beautiful things in this life." ��@RafaelNadal on becoming a dad.



#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/e7uED9u7Ul“