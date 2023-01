Imanol Graciandia, debutante en un gran campeonato con la selección española, ha afirmado a RTVE que "estaba bastante más tranquilo de lo que esperaba" y ha confirmado que "en este equipo tengo que aportar el lanzamiento exterior, soy un lanzador más clásico que el resto" del plantel de los 'Hispanos'.

El jugador nacido en Urretxu ha respondido a la confianza de Jordi Ribera con un gran primer partido. El lateral derecho anotó dos goles en sus tres lanzamientos en total con su potente zurda y dos de dos desde más allá de los nueve metros. Un francotirador muy necesario en un equipo que tradicionalmente ha generado poco talento en esa faceta del juego.

Garciandia había disputado 14 encuentros con los 'Hispanos' y anotado 25 goles. En su estreno en ha reconocido que "estaba bastante más tranquilo de lo que me esperaba, bueno, antes del partido siempre está ese gusanillo pero fue bien desde el principio. Una vez que empiezas a jugar los primeros minutos y rompes a sudar todo es mucho más fácil"

“Una cosa es no tener un lanzador puro y otra cosa es que no sepan tirar“

Sobre lo que le pide el seleccionador, Jordi Ribera, ha afirmado que "nada especial para este partido pero siempre me deja claro que en este equipo tengo que aportar el lanzamiento exterior que desde siempre es una carencia que se le ha achacado a este equipo pero es una cosa que siempre he dicho, una cosa es no tener un lanzador puro y otra cosa es que no sepan tirar y los que están saben tirar muy bien".

“Soy un lanzador más clásico comparado con el resto y eso es lo que me pide“

"Pero bueno, sí que soy un lanzador más clásico comparado con el resto y eso es lo que me pide, lo que yo puedo aportar diferente al resto es el lanzamiento y es lo que tengo que hacer y lo que intento", ha concluido el urrechuano.