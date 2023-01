Mundial balonmano | Garciandia: "Puedo aportar más lanzamiento exterior"

Imanol Garciandia, el 'rookie' de los Hispanos, ha llegado al equipo para aportar su mejor arma: el lanzamiento exterior. "Jordi me pide que tire más desde lejos". El lateral derecho en el SC Pick Szeged reconoce que esa faceta no es la mejor de la selección, pero para mejorarla está él: "Una cosa es que no haya lanzador puro y otra que los que están saben tirar. Yo so soy un lanzador más clásico".