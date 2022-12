La Vuelta a España 2023 ha dado a conocer sus dos primeras etapas. La ronda española dará comienzo el próximo 26 de agosto desde el Port Olímpic de la ciudad de Barcelona y tendrá la salida de su segunda etapa en la localidad de Mataró para acabar otra vez en la Ciudad Condal, ha anunciado la organización.

La primera etapa, como viene siendo tradición, será una contrarreloj por equipos de 14,6 kilómetros. Una presentación para abrir boca y recorrer lugares emblemáticos de la capital catalana.

“�� El Port Olímpic de Barcelona, escenario de la salida de #LaVuelta23



�� Barcelona’s Olympic Port will host the official depart of La Vuelta 23https://t.co/o4xAlf2fSP pic.twitter.com/eJV4kB663x“