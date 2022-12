Francia vence a Inglaterra en uno de los mejores partidos que van del Mundial de Qatar. La vigente campeona supera a la inglesa por 2-1 en un vibrante encuentro. A la vencedora le espera el miércoles en semifinales la sorpresa del torneo, Marruecos, que ha dado cuenta de Portugal en el primer partido del día.

La selección francesa ha superado en Al Bayt a su 'bestia negra' en los Mundiales. Tchouameni y Giroud dieron la victoria a 'les bleus', mientras que Harry Kane marcó para Inglaterra de penalti. El capitán 'pross', que igualó los 53 tantos de Wayne Rooney, falló otra pena máxima que habría sido el empate para una selección que tuvo más ocasiones para llevarse el partido a su favor.

[Así te hemos contado el Inglaterra 1-2 Francia del Mundial de Qatar, por Alberto Rivas]

La lucha por llevar la iniciativa en el inicio fue un juego de nervios. Inglaterra quiso tener la pelota y asomarse con peligro por la portería de Lloris, pero en cuanto dejó un resquicio lo aprovechó Dembélé para subir por su derecha y poner un centro a la cabeza de Giroud.

Francia había avisado de sus intenciones y quien avisa no es traidor. Minutos después, en una jugada que parecía no tener peligro, Tchouameni se lo inventó con un misil tierra-tierra que se coló imposible para Pickford (minuto 17).

La respuesta inglesa fue un tímido lanzamiento de falta directa de Shaw, que atajó Lloris sin complicaciones. Su capitán, Harry Kane, tiene más pólvora en sus botas y probó tras una jugada personal. Se animaba el partido y también Lloris, que celebraba así sus 143 internacionalidades.

Se notó que Kane se había echado la responsabilidad a su espalda, porque luego lo intentó por la misma zona derecha del área para disgusto de Upamecano, que lo derribó al borde del área y a punto estuvo el VAR de decir que fue dentro.

En cuestión de pocos minutos se vivió un intenso duelo entre los dos compañeros del Tottenham, delantero inglés y meta francés, sumando a las anteriores una desde la frontal que buscaba la escuadra y no pasó de los guantes de Lloris.

Los de Deschamps se veían obligados a dormir el partido si no querían que se les fuera de las manos. Griezmann asumió la responsabilidad y se ganó una amarilla a poco del descanso por reiteración de faltas. El del Atético juega en Francia en una posición más sacrificada, pero su rendimiento es casi mayor.

Kane, gloria y rabia desde los once metros

En la reanudación avisaron Bellingham y Maguire en sendos saques de esquina. Francia había elegido la contención y se encontró a una Inglaterra con más fe, que encontró el premio en un penalti cometido por Tchouameni sobre Saka.

Kane esta vez sí pudo batir a su compañero Lloris desde los once metros (minuto 54). La inercia era positiva para los 'tres leones' y se dio paso a un tramo del partido donde los de Southgate se vieron cerca del segundo. Lo tuvo Maguire en un cabezazo que rozó el poste, aunque antes había tenido un buen disparo Rabiot desde la frontal.

Sin embargo, Francia no es campeona por casualidad. Los 'gallos' no se amedrentaron ante los 'leones' y poco a poco fueron avanzando. Giroud dio un primer aviso y se encontró buenos reflejos de Pickford, pero el meta del Everton no pudo luego ante el cabezazo del francés a centro de Griezmann (minuto 78).

El duelo ya era a todo o nada. Kane volvió a tenerla desde los once metros por un derribo de Theo Hernández a Mount, pero el capitán inglés lo mandó por encima del larguero. Sin noticias de Mbappè, todo el partido bien taponado por Walker, fue Griezmann quien ejerció de estrella.

Cumplido el 90, el árbitro dio ocho minutos más en los que Inglaterra lo siguió intentando. Pero el mazazo moral del penalti marrado por Kane fue demasiado para rearmarse. Rashford la tuvo con el tiempo cumplido de libre directo, pero la estampó fuera.