Inglaterra - Francia, en directo

Inglaterra disputó 10 veces PRÓRROGAS en una Copa del Mundo (3G-4E-3P): 1954 (1° Ronda vs Bélgica), 1966 (Final vs. Alemania), 1970 (cuartos vs. Alemania), 1990 (Octavos vs. Bélgica, Camerún en cuartos y Alemania en Semifinales), 1998 (vs. Argentina en Octavos), 2006 (cuartos vs. Portugal), 2018 (Octavos vs. Colombia y Semifinales vs. Croacia).