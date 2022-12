Jero Freixas, humorista famoso en redes sociales por su apoyo a la selección argentina de fútbol, ha estado en el Telediario para acercarnos la pasión de un país que sueña con levantar su tercer mundial.

El creador de contenido nos habla de sus dos pasiones: Leo Messi y Argentina. Al capitán argentino lo ve "con 35 años haciendo las cosas que hace, comprometido, le veo pasándola bien, y eso es lo importante. Siento como que ya se sacó la rpesión y eso es lo que tiene que pasar. Pase lo que pase Messi va a ser amado por los argentinos y por el mundo."

"Si Argentina gana el Mundial no sé cómo podría llegar a reaccionar"

El sueño está ahí, dice, "desde que era pequeño". El Mundial del 78 no lo vio y el del 86 le pilló con tan sólo un año. Pero ¿cómo podría reaccionar si Argentina sale campeón?

"Es algo que vive en mi mente todos los días. No sé cómo podría llegar a reaccionar. El otro día lloré cuando jugamos con México en fase de grupos. Messi hace el gol y fue uno de los goles que más grité en mi vida. Imagínate si me puse así en ese momento, imagínate como me puedo poner si levantamos la copa".