El seleccionador nacional femenino de fútbol, Jorge Vilda, ha comparecido tras el anuncio de su última convocatoria para los amistosos ante ante Argentina y Japón. Una lista en la que sigue sin contar con las "15 jugadoras que se han autoexcluido" y tampoco con Irene Paredes ni Jenni Hermoso.

Preguntado sobre si se ha puesto con contacto con ellas, el seleccionador ha dicho que "no hemos tenido comunicación", aunque apuesta por "el diálogo".

"Creo en el diálogo. Es lo que une a las personas y soluciona los problemas", han sido las últimas palabras que ha pronunciado en esta comparecencia.

Antes, Vilda ha pedido una explicación a las jugadoras para saber por qué se ha llegado a esta situación.

"Nos gustaría que se explicara lo que ha pasado. Nosotros estamos esperando a saber lo que ha pasado. Estaríamos encantados de saberlo para poder poner solución y que, a partir de ahí, no salgan informaciones y que no se insinúen informaciones faltas sobre mi persona", agregó.

"Hay que dar un paso"

Además, el seleccionador ha comentado cómo consigue aislarse de todo el revuelo mediático generado tras la renuncia de 15 internacionales. Lo hace "centrándome en el equipo, en el fútbol", aunque reconoce que también le afecta.

"Sí que afecta. No es agradable y me gustaría que fuera de otra manera. Sobre todo porque no se sabe lo que ha pasado y, ante esas dudas, se han puesto a pensar que no ha habido un trato impoluto, de respeto e impecable. Algún día se tendrá que aclarar todo… y para eso hay que dar un paso", insitió.

“La duración de esta situación es algo que nunca te esperas“

El seleccionador también comentó que "la duración de esta situación es algo que nunca te esperas". "Es desagradable, sí. Que nos gustaría que no hubierapasado, por supuesto", sentenció.

Asimismo, Vilda ha reconocido haber tenido contacto con Alexia Putellas a la que felicitó por su segundo Balón de Oro y se mostró "encantado de poder hablar cuando sea posible".