Sainz consiguió su primera pole 'real' el sábado aunque era consciente de que Red Bull partía como favorito. Y no fueron ellos quienes le quitaron el sueño de la victoria en Estados Unidos, si no el Mercedes de Russell en la primera curva. Un toque por detrás acabó con la carrera del español y le impidió sumar un podio, algo que su compañero sí hizo.

Alonso sufrió un choque muy aparatoso con su próximo compañero de equipo, Lance Stroll. El coche del asturiano se llegó a despegar del suelo pero no hizo que se retirase, pese a tener el coche muy dañado. Aún así, tras parar en boxes para arreglar su maltrecho alerón, fue escalando plazas hasta finalizar en la 7º posición.

“Onboard with Alonso during that collision with Stroll



Both drivers are ok and, amazingly, Alonso has managed to get going again #USGP #F1 pic.twitter.com/xyAHqiDry9“