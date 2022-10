El portugés Miguel Oliveira se ha llevado la victoria en el GP de Tailandia donde el mejor español fue Marc Márquez que cruzó la línea de meta en quinta posición.

El portugués de KTM RC 16 fue el más rápido en una carrera que se disputó con condiciones extremas en el circuito "Chang International". Tras él entraron el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP22), segundo, y del italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22), tercero.

Además, la lucha por el campeonato se pone de lo más interesante ya que el líder del Mundial de MotoGP, Fabio Quartararo, solo puso ser decimoséptimo y no sumó en el trazado tailandés. Esto supone que siga al frente de la clasificación con 219 puntos, pero ve como sus rivales le recortan distancias. Ahora mismo 'Pecco' Bagnaia está a solo dos unidades de 'El Diablo'. Mientras que Aleix Espargaró, que fue undécimo, se sitúa a solo 20 puntos de Quartararo.

Todo a falta de tres Grandes Premios para la resolución del campeonato: Australia, Malasia y Valencia.

“"No se ve nada, no se puede correr"“

La tensión se dejó sentir en la parrilla de salida, donde Aleix Espargaró trató de convencer, sin éxito, a sus compañeros y a Dirección de Carrera de que la prueba no podía disputarse por la mala visibilidad entre las curvas 3 y 4. "No se ve nada, no se puede correr", exclamaba.

Sin embargo, todo arrancó con una hora de retraso y con el italiano Marco Bezzecchi (Ducati) defendiendo su posición de 'pole'. Una sanción al transalpino por exceder los límites de la pista dejó la cabeza de carrera al australiano Jack Miller (Ducati) en el segundo giro.

También Aleix se vio lastrado poco después con una 'long lap' por conducción irresponsable al echar fuera de la pista al sudafricano Brad Binder (KTM), y cayó hasta la decimocuarta plaza.

En la vuelta 15, el portugués Miguel Oliveira (KTM) tomó el mando de la carrera mientras la pista se secaba, y Marc Márquez (Repsol Honda), cuarto, luchaba por entrar en el podio con Francesco Bagnaia (Ducati).

El francés Johann Zarco (Ducati) se metió en medio de ambos y amenazó con arrebatar la tercera posición a 'Pecco', pero entraron en juego las órdenes de equipo. Así, Bagnaia pudo completar un podio que encabezó Oliveira, con su segundo triunfo del curso, y en el que Miller fue segundo.

Marc Márquez fue finalmente quinto, mientras que Maverick Viñales (Aprilia) terminó séptimo, por delante de Alex Márquez (Honda) y de Jorge Martín (Ducati). Alex Rins (Suzuki) concluyó decimotercero, Pol Espargaró (Repsol Honda) lo hizo decimocuarto y Raúl Fernández (KTM), decimoquinto.

Tony Arbolino gana una carrera cancelada a las ocho vueltas En Moto2 el italiano Tony Arbolino (Kalex) ganó después de completar solo ocho de las 24 vueltas a las que estaba prevista antes de ser cancelada por Dirección de Carrera por las malas condiciones cilmatológicas. Por detrás de Tony Arbolino acabaron el checo Filip Salac y el español Aron Canet (Kalex). La carrera solo entregará la mitad de los puntos a todos los pilotos clasificados al no cumplirse los dos tercios de la misma establecidos por reglamento.