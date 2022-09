Federer dice adiós al tenis al lado de Nadal en la Laver Cup

Wimbledon 2021 fue la última vez que pudimos disfrutar del suizo en una pista de tenis. Fue en su palacio particular y en un torneo que ha ganado hasta en ocho ocasiones siendo el absoluto rey de la hierba en la historia de este deporte. En aquella ocasión, el helvético cayó derrotado ante Hurkacz en tres mangas con un 0-6 en el último parcial.

Su nivel mostrado en la capital londinense dejaba claro que algo no iba bien en su cuerpo y terminó pasando por quirófano para intentar recuperar su lesión de menisco. La recuperación parecía que iba viento en popa, pero al final no se ha producido el milagro y Federer no podrá seguir compitiendo en la ATP.

Aquel siete de julio fue histórico y todavía no lo sabíamos. El maestro del césped se despedía de la catedral del tenis con un sabor amargo, aunque con el palmarés más extraordinario que se recuerda en el All England Club. Cuartos en Wimbledon, octavos en Roland Garros y semifinales en el Open de Australia fueron los últimos coletazos de una leyenda que pasará a la historia por su elegancia y por elevar al tenis a otro nivel.

“It was an honor to experience your game for all these years and to share the court with you @rogerfederer. You’ve been an inspiration to me and many many others. Congratulations on a legendary career and good luck for the future ���� pic.twitter.com/N7nZ1TAh6S“