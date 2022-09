Quiso el gran caballero de la raqueta decir adiós con las botas puestas y, nada más y nada menos, que de la mano de su amigo dentro y fuera de las canchas, un Rafa Nadal que no ha querido perderse el último baile del suizo ante el público entregado de Londres en una noche mágica.

