La Vuelta 2022 ha encontrado en el COVID su principal enemigo. Con solo diez etapas disputadas, ya son 20 los ciclistas que han abandonado la carrera tras dar positivo en la enfermedad, que se ha cobrado la presencia de corredores tan importantes como Simon Yates (BikeExchange), que iba quinto en la general, Pavel Sivakov (Ineos), noveno, o Sam Bennett (Bora), aspirante al maillot verde.

El ciclista inglés Simon Yates, jefe de filas del Team BikeExchange-Jayco y ganador en 2018, marchaba actualmente en la quinta posición de la clasificación general a 4:50 del líder, el belga Remco Evenepoel (Quick-Step), por lo que su abandono permitirá que el español Juan Ayuso (UAE) ascienda al 'Top 5'.

“❗️UPDATE❗️ #LaVuelta22 Simon Yates withdraws from La Vuelta a España after testing positive for COVID-19 ahead of stage 11. https://t.co/AlDD1idKM2 “

El Team BikeExchange-Jayco señaló que el ciclista de 30 años "sufrió síntomas leves" durante la noche del martes y que dio positivo en la "mañana" del miércoles. "De acuerdo con la estricta política del equipo, Yates no continuará en La Vuelta", remarcó la escuadra australiana, que "llevará a cabo más pruebas para garantizar la seguridad de otros ciclistas y miembros del personal".

Además, también tuvo que dejar por el mismo motivo la 'grande' española otro corredor del 'Top 10' de la general como el francés Pavel Sivakov, del INEOS Grenadiers y que marchaba noveno a 7:06 de Evenepoel, confirmó su equipo.

“This morning @PavelSivakov has returned a positive lateral flow and will not take to the start of stage 11 of the Vuelta a España in line with team and UCI protocols. pic.twitter.com/AW33PdF6MD“