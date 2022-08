La Vuelta | Javier Guillén habla del protocolo covid y las bajas

El director de la Vuelta a España, Javier Guillén, ha hablado con RTVE sobre el creciente número de bajas por Covid en esta edición de la carrera en 2022. "Es un goteo mayor del que preveíamos. Sanitariamente no tiene impacto. Hay mucho asintomático y los que tienen síntomas son muy leves. En los equipos se están testeando continuamente y por eso salen positivos", ha dicho Guillén. "Lo único que puedo decir es que hay un protocolo de la UCI que tiene una aplicación muy clara y es la que seguimos: son los médicos de los equipos los encargados de velar por la salud". "La organización tiene que hacer tres test: uno al empezar y otro en las jornadas de descanso tras la primera y segunda semana. Los equipos no tienen por qué hacer más test, pero los hacen. Y aunque no todos hacen lo mismo, el criterio mayoritario desde hace unos días es ir más a los sintomáticos que a cribados masivos. Pero yo no puedo decir a los equipos qué es lo que tienen que hacer porque el criterio (en esta cuestión del coronavirus) es médico-sanitario". Además, Javier Guillén ha contado que con una carga viral baja en un resultado de una PCR se puede correr. "El problema es que si los equipos detectan un positivo con un test de antígenos por la mañana y luego hacen un PCR, ya no da tiempo a tener el resultado antes de la salida", ha concluido.